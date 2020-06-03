Как в «ДНР»: В «ЛНР» единственным «государственным» языком сделали русский

В «ЛНР» единственным «государственным» языком сделали русский. Об этом сегодня, 3 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ЛНР», «депутаты народного совета» рассмотрели и приняли «закон», который вносит изменения в «статью» 10 «конституции» и «определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР».

Сообщается, что «законопроект» был внесен на рассмотрение «главой ЛНР» Леонидом Пасечником.

«Государственным языком ЛНР является русский язык», – говорится теперь в «конституции».

«Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР», – уверяет представитель «главы ЛНР» в «народном совете» Нина Галан.

При этом в «ЛНР» утверждают, что «установление статуса русского языка как единственного государственного языка ЛНР не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками».

«Принятие закона будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией», – заявили в «ЛНР».

Напомним, в «ДНР» единственным «государственным» языком сделали русский.

Как заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, запрет «властей» незаконных вооруженных формирований использовать украинский язык в «ДНР» нарушает права граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно неподконтрольных украинской власти территориях.