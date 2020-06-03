Шмыгаль назвал дату возобновления авиасообщения в Украине

Украина уже с пятницы, 5 июня, откроет внутреннее авиасообщение, а международные рейсы будут осуществляться с 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров сегодня, 3 июня. Об этом сообщает «Сегодня».

«С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – заграничное авиасообщение», – сказал глава правительства.

Напомним, железнодорожное сообщение в нашей стране возобновилось с 1 июня. Первым тронулся поезд «Интерсити» сообщением «Киев-Константиновка».