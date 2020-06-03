На Донетчине проходят лечение 58 больных COVID-19

В Донецкой области заболевание COVID-19 лабораторно подтверждено у 166 человек, из них 103 пациента уже выздоровели, 58 проходят лечение. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня в Донецкой области лабораторно подтвержден COVID-19 у 166 жителей. 103 человека уже выздоровели. К сожалению, вчера умер еще один человек. Это мужчина из Славянска, он лечился по поводу пневмонии, и у него был подтвержден COVID-19, а чуть раньше, в ночь с 1 на 2 июня, он умер с признаками нарастающей дыхательной недостаточности. Таким образом, у нас 5 человек умерли», – констатировал Педенко.

Он добавил, что сейчас 22 человека находятся на стационарном лечении и 36 человек – на амбулаторном лечении.

По его словам, с начала пандемии на Донетчине диагноз COVID-19 установлен 41 медработнику, из них 39 уже выздоровели. Также COVID-19 был диагностирован у 7 детей, из них 4 ребенка уже выздоровели.

«Один ребенок еще находится на стационарном лечении, к сожалению, у него повторно диагностируется позитивный результат ПЦР», – заключил Педенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 49 случаев (41 пациент выздоровел, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 580 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 148 человек, летальных случаев – 21). В «ЛНР» – 419 случаев, (выздоровели – 337 человек, летальных случаев – 7).