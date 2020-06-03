В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о стабилизации числа новых случаев коронавируса в Украине. Об этом во время брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет «Укринформ».

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев (COVID-19, – ред.). РФ и Украина выходит на этот путь», – сказал Клюге.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, на сегодня в европейском регионе уже зарегистрировано более 2,2 млн случаев коронавируса, из которых более 181 тыс. закончилась летальным исходом.

Он добавил, что несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 уменьшилось почти на половину по сравнению с апрелем, риск остается очень высоким.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались).