На Донетчине заработали новые лаборатории по тестированию на COVID-19

В Донецкой области начали работу две лаборатории по тестированию на коронавирус, и вскоре заработает еще одна частная лаборатория. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что за минувшие сутки в области было проведено 244 ПЦР-исследования и ИФА-теста (метод иммуноферментного анализа на антитела к COVID-19).

«На прошлой неделе начала работу ИФА-лаборатория в коммунальном неприбыльном предприятии "Областная больница интенсивного лечения" в Мариуполе, и также на прошлой неделе была запущена лаборатория областного лабораторного центра в Мариуполе. И вместе за вчерашний день было проведено 244 исследования», – уточнил Педенко.

Представитель облздрава также пояснил, какая ситуация сейчас с показателем по тестированию, который необходим для смягчения карантинных мероприятий.

«За неделю у нас было обследовано 1328 человек, средний показатель составляет 190, и, к сожалению, на вчера показатель составляет 9,96 на 100 тыс. населения. Надеемся, что на этой неделе начнет работу частная лаборатория по диагностике ПЦР, и благодаря этому мы сможем выйти на необходимый показатель 12 и более на 100 тыс. населения», – отметил Педенко.

По его словам, ПЦР-тест на коронавирус в частной лаборатории будет платным.

«По информации, которую нам предварительно предоставили руководители этой лаборатории, стоимость теста будет до 500 грн. Это рассчитано на тех, кто желает получить анализ на ПЦР и подтвердить свой негативный COVID-статус, чтобы можно было путешествовать в связи с тем, что летний сезон, и больше стран открывают границы, но при условии наличия негативного COVID-теста», – сказал Педенко.

Частная ПЦР-лаборатория откроется в Мариуполе.