«Специфический препарат» и результаты ПЦР-исследований через неделю: Как в Донецке лечат коронавирус

В неподконтрольном украинским властям Донецке пациенты больниц ждут результатов ПЦР-исследований 4-8 дней, а для лечения им дают «специфический препарат». Как в Донецке лечат больных коронавирусом, рассказала главврач центральной городской клинической больницы № 1 Елена Баун, передают местные интернет-ресурсы.

«Сразу после того, как пациент поступает к нам, производится забор мазков из носа и ротоглотки для проведения ПЦР-исследования. Этот материал доставляется в республиканский центр эпиднадзора. Он выдает результаты, в соответствии с которыми и определяется, в каком лечении нуждается пациент», – рассказала врач.

По ее словам, результаты исследований нужно ждать в среднем от 4-х до 8-ми дней. «Исследований сегодня проводят очень много, ведь люди приезжают со всей республики. Поэтому, конечно же, есть определенные трудности с получением результатов», – сообщила врач.

Елена Баун уверяет, что исследования проводятся бесплатно. «Все пациенты с положительными результатами исследований на коронавирус и пациенты с тяжелыми формами пневмонии получают специфический препарат, которым нас обеспечивает министерство здравоохранения ДНР. Оно, в свою очередь, получает его бесплатно в качестве гуманитарной помощи. На сегодняшний день мы обеспечены этим препаратом в достаточном количестве», – заявила врач.

По словам медика, в больнице есть полностью изолированное отделение хронического гемодиализа для пациентов с болезнью почек, где находятся 48 человек. Их ежедневно осматривают. В отделении есть 2 пациента с COVID-19. Для них выделили отдельный зал, полностью изолированный от всех остальных.

«Чтобы выписаться из стационара, нужно пройти обследование и получить 2 отрицательных результата на наличие коронавирусной инфекции, это занимает 14-20 дней. Ну и, конечно же, выписаться можно только после клинического выздоровления», – рассказала Баун.

Она уверяет, что «за счет бюджетных средств и гуманитарной помощи больница обеспечена медикаментами на 90%, в том числе антибактериальными и инфузионными препаратами, гемостатиками».

«Для контроля качества лечения в нашей больнице используется рентген для обследования и компьютерная томография органов грудной клетки. Исследование доступно для всех, осуществляется 5 дней в неделю, в среднем у нас томограф обслуживает до 10-15 пациентов в день. В зависимости от выявленных изменений оказываем необходимую помощь», – резюмировала главврач.