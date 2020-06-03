Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19, – МИД

Сегодня, 3 июня, в Украину в качестве гуманитарной помощи от Республики Корея прибыла партия наборов для тестирования на COVID-19. Всего в наборах – 20 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что это стало практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в апреле этого года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий Украины в борьбе с распространением COVID-19.

«Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества», – отметил Кулеба.

В МИД также рассказали, что вопрос предоставления Украине гуманитарной помощи обсуждался во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Мун Чжэ Ина 10 апреля. На обращение нашего государства правительство Республики Корея приняло решение о выделении Украине 300 тыс. долл. в виде наборов для тестирования на COVID-19, еще 400 тыс. долл. поступят через фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.