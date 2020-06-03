Организованный подвоз и меры безопасности: В Донецкой ОГА рассказали о подготовке к ВНО

Для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) в Донецкой области зарегистрировались больше 16 тыс. человек, сейчас решаются организационные вопросы с местными властями городов и районов. Об этом сегодня, 3 июня, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она напомнила, что с 12 марта в Донецкой области на дистанционном обучении находились не только школьники, но и учащиеся профессионально-технических учреждений, студенты учреждений предвысшего и высшего образования, и даже дошкольники и внешкольные учебные учреждения.

«29 мая фактически завершили учебный год больше 168 тыс. учащихся. Сегодня мы завершаем организационную работу по выдаче документов об образовании ученикам 9-х классов, выпускникам, таких у нас 14 973 человека. Из них 616 получают свидетельства с отличием. То есть мы планируем дату завершения для учащихся 9-х классов – 9 июня», – сказала Сидашева.

По ее словам, сейчас идет подготовительная работа к проведению внешнего независимого оценивания, которое состоится с 25 июня по 17 июля.

«На ВНО у нас зарегистрировались 16 250 человек. Более 9 тыс. – это выпускники 11-х классов, также принимают участие студенты учреждений предвысшего образования, учащиеся профессионально-технических учебных учреждений и выпускники прошлых лет», – уточнила директор департамента.

В Донецкой области определены 11 базовых округов и 72 пункта тестирования.

В данное время с органами власти городов и районов отрабатываются вопросы организованного подвоза детей на пункты тестирования, выполнение противоэпидемических мероприятий и обеспечение мер безопасности.