Проект «Новороссия» никуда не делся, – Климкин

Кремль до сих пор не отказался от идеи создания «Новороссии» на территории Украины – просто сейчас затаился и выжидает нужный момент. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в комментарии «Сегодня».

По его словам, голосование конституционных поправок, которое в России перенесли на 1 июля, – это перезагрузка путинской модели.

«После проведения парада 24 июня, который специально задуман, чтобы мобилизовать россиян для голосования конституционных поправок, Россия будет пытаться очень жестко играть в сфере внешней политики. Когда внутренних решений нет, Россия всегда берется за внешнюю экспансию. Эта внешняя экспансия сто процентов будет направлена на Украину. Это связано с тем, что, во-первых, для Путина вся тема Украины – это на сегодняшний день часть внутренней политики, а не только внешней. Во-вторых, "проект Новороссия" никуда не делся, он просто реструктуризируется в середине, и Россия ждет шанса. И этот шанс будет использован через внутреннюю дестабилизацию», – сказал Климкин.