Украина и Германия подписали соглашение о проекте по жилью для переселенцев

Сегодня, 3 июня, подписано межправительственное соглашение между Украиной и Германией о сотрудничестве в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Со стороны Кабинета министров Украины документ подписал вице-премьер-министр Алексей Резников, от правительства Федеративной Республики Германия соглашение завизировала чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

«Согласно подписанному договору, 25,5 млн евро предусмотрено направить на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Цель проекта – обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного соглашения Верховной Радой Украины.

Дальнейшие этапы – подготовка к заключению договора финансирования между KfW и Минреинтеграции. Параллельно с этим KfW выберет финансовое учреждение – партнера по реализации проекта, которое разработает и реализует банковский продукт по кредитованию, а Минреинтеграции будет разрабатывать порядок использования средств по механизму реализации проекта. Данный порядок должен быть утвержден Кабинетом министров Украины.

Предварительно предполагается, что в рамках проекта ВПЛ смогут получить кредит в сумме до 20 тыс. евро до 10 лет под льготные условия (3-5%) из расчета 21 кв. м общей площади на 1 человека + 10,5 кв. м на семью.

«Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас и мы высоко ее ценим. Также мы стараемся делать все, чтобы средства на поддержку наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой и Луганской областях, в Крыму из-за агрессии РФ, были предусмотрены и в бюджете Украины. Хочу напомнить, что по результатам секвестра нами было сохранено 20 млн грн для софинансирования на приобретение жилья для ВПЛ и 20 млн грн на компенсации за разрушенное из-за вооруженной агрессии РФ жилье», – отметил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Напомним, 22 апреля 2020 года, Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».