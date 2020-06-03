До России – 300 метров, до села – километр по минному полю: 82-летний переселенец из Луганска в одиночестве выживает в дачном поселке (Фото)

Виктору Васильевичу 82 года. После начала войны в 2014 году в родном Луганске пенсионер переехал на подконтрольную территорию – в дачный домик садового товарищества «Деркул» (Станично-Луганский район). Его домик – в 300 метрах от российской границы и в 10 км от линии разграничения с «ЛНР». Историю пенсионера рассказал на своей странице в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Виктор Васильевич супругу похоронил в прошлом году, до этого – внука, сына и невестку. С началом боевых действий соседи по дачам перестали приезжать в «Деркул», поэтому мужчина на данный момент – единственный житель дачного кооператива.

Виктор Васильевич

«До ближайших сел – Югановки и Колесниковки от дома 82-летнего переселенца – около километра по минному полю. Магазины в этих селах не работают, поэтому за продуктами нужно ехать в село Камышное (7 км), а в банкомат, на почту, в больницу, проходить идентификацию в Ощадбанке – в Станицу Луганскую (25 км)», – рассказывает Каплин.

При этом пенсия Виктора Васильевича – около 3 тыс. грн в месяц. Аренда машины до Станицы Луганской стоит 500 грн за выезд.

Из всех возможных благ цивилизации у Виктора Васильевича осталось только электричество, но и то стоит в 5 раз дороже, чем у обычных потребителей.

Первая проблема связана с тарифом. Дачные кооперативы имеют свой тариф 1,68 грн (с НДС), начиная с первого киловатта потребленной электроэнергии. При этом, как отмечает Каплин, у обычных потребителей первые 100 кВт стоят 0,9 грн, а у потребителей без газовых плит в многоквартирных домах первые 3000 кВт стоят 0,9 грн. Похожую льготу имеют и потребители с электрическим отоплением.

«Однако, переселенцы, живущие на дачах, платят начиная с первого киловатта по 1,68 грн. Кроме того, никто из них (в отличие от переселенцев, живущих в квартирах) не может оформить субсидию на электроэнергию», – добавляет волонтер.

Также дачными кооперативами очень часто неучтенная электроэнергия «разбрасывается» на тех, кто платит. Поэтому реальный тариф для ВПЛ, живущих в дачах, составляет от 2 до 3 грн за киловатт потребленной электроэнергии, не взирая на то, что для многих ВПЛ электроэнергия – это и водоснабжение (электрические насосы) и приготовление еды (электрические плиты) и иногда отопление домов (электрические конвекторы).

«На протяжении последних 6 лет я многократно обращался к органам власти для решения данной проблемы, однако, она до сих пор никак не решена, в то же время дачные домики стали уже не временным, а постоянным жильем для переселенцев, лишившихся своих домов», – отмечает Евгений Каплин.

Вторая проблема конкретно Виктора Васильевича состоит в том, что он – единственный житель дачного кооператива «Деркул». А это значит, что ежегодно он, как единственный потребить электроэнергии, вынужден оплачивать техническое обслуживание трансформатора. Это стоит еще 6 тыс. грн в год.

«Итого получается, что в зависимости от количества потребленной электроэнергии, тариф электричества для данного пенсионера-переселенца (тариф для дач + неучтенная электроэнергия + техническое обслуживание трансформатора) стоит от 4 до 5 грн за киловатт, и это при том, что электроэнергия здесь – единственное благо цивилизации», – акцентирует волонтер.

С Виктором Васильевичем он познакомился в конце мая, когда волонтеры «Пролиски» привозили ему продукты. «Когда я был в Югановке, Колесниковке и дачном кооперативе "Деркул", мой телефон обеими карточками "ушел" в российский роуминг, что закончилось списанием 145 грн со счета и смс-ками "Приветствуем Вас в России..."», – дополнил Каплин.