Евро-2012, герои сказок и цветы: В Донецке показали Парк кованых фигур (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Виктор показал, как сегодня выглядит Парк кованых фигур.

Скульптурные композиции в парке выкованы из металла. «Я побродил по аллеям парка с камерой в руках. Вашему вниманию представляю небольшую зарисовку об увиденном», – написал Виктор.

Дончанин напомнил, что в 2012 году парк получил диплом Книги рекордов Украины, в котором были зафиксированы 163 экспоната. «В настоящий момент их свыше 230», – сообщил мужчина.

Среди установленных на аллеях скульптур – герои сказок, часовня, арки, беседки, цветы, деревья, выкованные к Евро-2012 композиции и многочисленные другие произведения кузнечного искусства.