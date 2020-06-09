Захарченко не нашел: Житель Донецка показал, где похоронены «Моторола» и «Гиви» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Алекс побывал на кладбище «Донецкое море».

Он показал, как сейчас выглядит «аллея славы» в начале кладбища. Дончанин показал, где похоронен взорванный в лифте дома руководитель незаконного вооруженного формирования – командир батальона «Спарта» Арсен Павлов («Моторола»), а также руководитель НВФ «Сомали» Михаил Толстых («Гиви»).

Неподалеку расположено свежее захоронение.

Кроме того, мужчина продемонстрировал памятник на могиле охранника взорванного «главы ДНР» Александра Захарченко – Вячеслава Доценко. Дончанин попытался найти, где похоронен сам Захарченко, но не смог.

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.