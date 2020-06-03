Электронная трудовая книжка: Кабмин предлагает автоматически начислять пенсии

Правительство на заседании сегодня, 3 июня, одобрило законопроект о введении учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы хотим предлагать изменения, которые позволят запускать полноценно работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше нужно документооборота. Пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически определенный прорыв, конечно, реформа», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно законопроекту, предлагается внедрить ведение трудовых книжек в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусмотрено законодательное урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту. С принятием закона пенсию можно будет оформить через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

«Через 3 месяца будут введены новые социальные сервисы», – сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, при достижении соответствующего возраста предлагаемый размер пенсии будет начислен автоматически. При этом работник сможет внести, при необходимости, уточнения в эти расчеты.

В то же время Марина Лазебная отметила, что запланировано наполнять реестр соответствующей информацией в течение 5 лет. Оригинал трудовой книжки будет сохраняться у работника. В бумажный вариант трудовой по требованию работника также могут вноситься соответствующие записи об увольнении, назначении и т.д.

Напомним, ранее Пенсионный фонд ввел новый онлайн-сервис – «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать данные о трудовой деятельности.