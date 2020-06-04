Продают черешню и клубнику: Житель Донецка показал цены на рынке (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на продукты.

Дончанин посетил рынок в жилмассиве Текстильщик в Кировском районе. Там продают вещи и продукты.

Житель Донецка показал цены на мясо:

Свинина . Отбивная – 240-250 руб. (104-109 грн по местному курсу на 4.06.2020);

. Отбивная – 240-250 руб. (104-109 грн по местному курсу на 4.06.2020); гуляш – 230 руб. (100 грн);

грудина – 230 руб. (100 грн);

ребра – 230 руб. (100 грн);

шея вырезка – 280-300 руб. (122-130 грн);

фарш – 200 руб. (87 грн).

Говядина . На борщ – 200 руб. (87 грн);

. На борщ – 200 руб. (87 грн); вырезка – 370 руб. (161 грн).

Куриная четверть – 140 руб. (61 грн).

Цены на рыбу:

селедка соленая – 120-130 руб. (52-57 грн);

скумбрия – 270 руб. (117 грн);

анчоусы – 130 руб. (57 грн);

иваси копченые – 220 руб. (96 грн);

свежий пиленгас – 130 руб. (57 грн).

Цены на овощи:

помидоры – 100-120 руб. (43-52 грн);

огурцы – 65-75 руб. (28-33 грн);

капуста – 30 руб. (13 грн);

лук – 40-45 руб. (17-20 грн);

картофель – 35 руб. (15 грн);

редис – 100 руб. (43 грн);

цветная капуста – 70 руб. (30 грн).

Цены на фрукты, ягоды и иные продукты:

яблоки – 140 руб. (61 грн);

бананы – 120 руб. (52 грн);

апельсины – 140 руб. (61 грн);

черешня – 400 руб. (174 грн);

клубника – 350 руб. (152 грн);

грибы вешенки – 130 руб. (57 грн);

яйца (за десяток) – 65 руб. (28 грн).

Продают также копчености, колбасу, сыры, подсолнечное масло, мед и др.