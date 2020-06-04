Продают черешню и клубнику: Житель Донецка показал цены на рынке (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на продукты.
Дончанин посетил рынок в жилмассиве Текстильщик в Кировском районе. Там продают вещи и продукты.
Житель Донецка показал цены на мясо:
- Свинина. Отбивная – 240-250 руб. (104-109 грн по местному курсу на 4.06.2020);
- гуляш – 230 руб. (100 грн);
- грудина – 230 руб. (100 грн);
- ребра – 230 руб. (100 грн);
- шея вырезка – 280-300 руб. (122-130 грн);
- фарш – 200 руб. (87 грн).
- Говядина. На борщ – 200 руб. (87 грн);
- вырезка – 370 руб. (161 грн).
- Куриная четверть – 140 руб. (61 грн).
Цены на рыбу:
- селедка соленая – 120-130 руб. (52-57 грн);
- скумбрия – 270 руб. (117 грн);
- анчоусы – 130 руб. (57 грн);
- иваси копченые – 220 руб. (96 грн);
- свежий пиленгас – 130 руб. (57 грн).
Цены на овощи:
- помидоры – 100-120 руб. (43-52 грн);
- огурцы – 65-75 руб. (28-33 грн);
- капуста – 30 руб. (13 грн);
- лук – 40-45 руб. (17-20 грн);
- картофель – 35 руб. (15 грн);
- редис – 100 руб. (43 грн);
- цветная капуста – 70 руб. (30 грн).
Цены на фрукты, ягоды и иные продукты:
- яблоки – 140 руб. (61 грн);
- бананы – 120 руб. (52 грн);
- апельсины – 140 руб. (61 грн);
- черешня – 400 руб. (174 грн);
- клубника – 350 руб. (152 грн);
- грибы вешенки – 130 руб. (57 грн);
- яйца (за десяток) – 65 руб. (28 грн).
Продают также копчености, колбасу, сыры, подсолнечное масло, мед и др.