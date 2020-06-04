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Продают черешню и клубнику: Житель Донецка показал цены на рынке (Фото, видео)

04.06.20 12:58
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на продукты.

Дончанин посетил рынок в жилмассиве Текстильщик в Кировском районе. Там продают вещи и продукты.

Житель Донецка показал цены на мясо:

  • Свинина. Отбивная – 240-250 руб. (104-109 грн по местному курсу на 4.06.2020);
  • гуляш – 230 руб. (100 грн);
  • грудина – 230 руб. (100 грн);
  • ребра – 230 руб. (100 грн);
  • шея вырезка – 280-300 руб. (122-130 грн);
  • фарш – 200 руб. (87 грн).
  • Говядина. На борщ – 200 руб. (87 грн);
  • вырезка – 370 руб. (161 грн).
  • Куриная четверть – 140 руб. (61 грн).

Цены на рыбу:

  • селедка соленая – 120-130 руб. (52-57 грн);
  • скумбрия – 270 руб. (117 грн);
  • анчоусы – 130 руб. (57 грн);
  • иваси копченые – 220 руб. (96 грн);
  • свежий пиленгас – 130 руб. (57 грн).

Цены на овощи:

  • помидоры – 100-120 руб. (43-52 грн);
  • огурцы – 65-75 руб. (28-33 грн);
  • капуста – 30 руб. (13 грн);
  • лук – 40-45 руб. (17-20 грн);
  • картофель – 35 руб. (15 грн);
  • редис – 100 руб. (43 грн);
  • цветная капуста – 70 руб. (30 грн).

Цены на фрукты, ягоды и иные продукты:

  • яблоки – 140 руб. (61 грн);
  • бананы – 120 руб. (52 грн);
  • апельсины – 140 руб. (61 грн);
  • черешня – 400 руб. (174 грн);
  • клубника – 350 руб. (152 грн);
  • грибы вешенки – 130 руб. (57 грн);
  • яйца (за десяток) – 65 руб. (28 грн).

Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Продают также копчености, колбасу, сыры, подсолнечное масло, мед и др.

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