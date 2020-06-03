Кабмин вводит новые ослабления карантина с 5 июня: Что разрешат

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 3 июня, поддержал инициативу Министерства здравоохранения по смягчению части ограничений карантина с 5 июня, передает Правительственный портал.

«Наше предложение заключается в том, чтобы с 5 июня разрешить работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий; позволить проводить религиозные мероприятия, а лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять условий самоизоляции», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая на заседании правительства.

Как указано в тексте постановления, среди изменений в карантинном режиме предусматривается:

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. метрах площади здания;

разрешение лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять условий самоизоляции;

ограничение деятельности учреждений оздоровления и отдыха детей;

разрешение на проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном (дистанционном режиме).

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

с 5 июня – внутреннее авиасообщение;

с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также документом предусмотрено, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение 3-х дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается внепланово и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Напомним, до 22 июня в Украине введен адаптивный карантин, который предусматривает разный уровень ограничительных мер в регионах, в зависимости от эпидситуации в каждой области.