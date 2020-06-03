Завезенный случай: Умерший от коронавируса в Славянске мог заразиться от приехавшего из России

Житель Славянска, который накануне скончался от коронавирусной болезни, мог заразиться от родственника, вернувшегося из России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что эпидрасследование продолжается, есть только предварительная информация.

«Один из членов семьи пациента вернулся из России. Мы рассматриваем это как завезенный вирус, случай. Продолжается расследование, опрашиваются пострадавшие, очерчивается круг тех, кто контактировал, отбираются образцы», – сообщил Педенко.

Он также добавил, что те, кто в этом нуждался, были госпитализированы.

Напомним, в Славянске умер 65-летний мужчина, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Первые признаки острой респираторной болезни у него появились в конце мая, была диагностирована пневмония. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение, состояние здоровья ухудшалось. 2 июня была констатирована смерть.