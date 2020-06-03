В «ДНР» при получении взятки задержали «налоговика»

В «ДНР» при получении взятки задержали сотрудника «налоговой инспекции». Об этом сегодня, 3 июня, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МВД ДНР».

Отмечается, что событие произошло в Шахтерске.

«Фигурант, являясь должностным лицом, получил незаконное материальное вознаграждение за решение вопроса о не привлечении частного предпринимателя к ответственности по факту отсутствия документов, разрешающих осуществление торговой деятельности, а также за негласное разрешение продолжать торговлю без соответствующих документов», – говорится в сообщении.

В итоге, по факту получения взятки возбуждено «уголовное дело». Инкриминируемая статья «уголовного кодекса ДНР» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой штрафа в размере 40-кратной суммы взятки.