Под видом работ на КПВВ в «ЛНР» заминировали участок вблизи автодороги

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганщины, в районе Первомайска, незаконные вооруженные формирования «ЛНР» заминировали участок вблизи автодороги. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Захватчики под предлогом обустройства контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск Луганской области, прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко от участка разведения № 2 "Золотоеˮ», – говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах. Кроме того, НВФ продолжают целенаправленные провокационные обстрелы участков разведения, что также зафиксировано наблюдателями ОБСЕ.

«В ночь с 30 на 31 мая, находясь на подконтрольной правительству Украины территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская". Также представители международной организации подтвердили недавние нарушения режима "Тишина" на участках разведения сил и средств №2 "Золотое" и № 3 "Петровское". Это еще раз свидетельствует о систематическом игнорировании российско-оккупационными войсками Минских договоренностей и откровенном нежелании агрессора придерживаться взятых на себя обязательств», – подчеркивают украинские представители в СЦКК.

По их словам, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью на территории вблизи линии разграничения систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

«К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и незаконные вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе», – резюмировали в СЦКК.