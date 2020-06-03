В «ЛНР» снизили «боевую готовность» и решили провести парад

В «ЛНР» официально назначили проведение военного парада в честь 75-летия победы на 24 июня – одновременно с парадом в России и в «ДНР». Об этом сегодня, 3 июня, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Дата проведения акции «Бессмертный полк», как и в «ДНР», еще не определена.

Он также заявил о снижении уровня «боевой готовности», усиление которого ранее было объявлено в «республике». «Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции (армия «ЛНР», – ред.)», – говорится в обращении Пасечника.

Отметим, что в «ДНР» заявляли, что также не фиксировали обстрелы с украинской стороны 31 мая и 1 июня. Но уверяют, что 2 июня их позиции были обстреляны 4 раза.

При этом обстрелы позиций украинской армии вдоль линии фронта в эти дни не прекращались, в частности: