Движение к следующему обмену пленных пока затормозилось, – Ермак

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе пока затормозился, поскольку в неподконтрольных украинскому правительству районах к пленным не допускают представителей Красного Креста. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

Во время рабочего визита в Германию на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Андрей Ермак сообщил подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Украину категорически не устраивает медленный темп продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», – сказал руководитель Офиса президента.

Стороны согласились, что с момента проведения декабрьского саммита «нормандской четверки» достигнут ощутимый прогресс во взаимном освобождении удерживаемых лиц.

«Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Но движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока затормозилось. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях», – отметил Андрей Ермак.

В ходе переговоров с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Андрей Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру необходимо, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, что пока не выполнено.

«Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется едва ли не самое важное условие для продвижения к миру – до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года по 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение», – заявил глава Офиса президента.

Кроме того, собеседники отметили необходимость открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения, исходя прежде всего из гуманитарных критериев.