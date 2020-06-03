После карантина ездить на поездах стало дороже (Видео)

После возобновления в Украине железнодорожных перевозок пассажиры жалуются, что путешествовать стало дороже. Хотя «Укрзализныця» обещала не менять цены на билеты. На постоянное подорожание грузовых жд-перевозок жалуются и украинские промышленники. Из-за изменения тарифа – имеют одни убытки, передает телеканал «Украина».

Определять стоимость билетов и правила для перевозчиков должен Нацрегулятор в сфере транспорта. О его создании уже полгода говорят чиновники и парламентарии. Но пока он так и не заработал.

Пассажиры сетуют, что после карантина мало поездов и дорого стоят билеты.

Андрей Саенко раньше ездил в Киев на работу региональным поездом. Но после карантина таких еще не запустили. «Взял сегодня билет на какой-то экспресс – за 200 грн в Конотоп. А раньше цена была где-то до сотни гривен», – говорит он.

Петр из Киева в Жмеренку поедет почти за 300 грн, ранее это стоило 120 грн. «Выбора нет, заплатил столько, сколько в кассе сказали», – отметил он.

То же и с повышением цен на перевозку грузов по железной дороге.

«[Стекольная] отрасль работает стабильно и неплохо. Но такие волюнтаристские решения, которые кулуарно принимаются на уровне правительства, без согласования без просчета – они ведут к негативу», – отмечает Владимир Цветов, исполнительный директор Ассоциации предприятий стеклянной промышленности «Стекло Украины».

42% стеклоизделий Украина продает в Европу. Бюджет за это получает валюту. Чем дороже перевозки по железной дороге, тем дороже становятся изделия из стекла. А иностранные покупатели ищут дешевые бутылки и банки.

«Там, где это можно было, мы вынуждены были отказаться от железнодорожных перевозок. Перешли на автомобильный транспорт. Но не все компании находятся рядом с карьерами, поэтому песок вынуждены возить все же железнодорожным транспортом», – поясняет Цветов.

«"Укрзализныця" на сегодняшний день – монополист. Соответственно, другие перевозчики не могут появиться и функционировать, потому что "Укрзализныця" сама под себя подстраивает тарифы», – констатирует народный депутат, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

Цены на перевозки сейчас определяет тарифный совет при Мининфраструктуры. И чиновники предложили создать новую комиссию. «Идеальный сценарий – это создание независимой комиссии по регулированию тарифов. И тогда это уже не будет какой-то политической функцией, а это будут исключительно экономические расчеты и обоснования. И тогда это будет самая справедливая модель», – уверен министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Один законопроект полгода пролежал в парламенте. Его отозвало правительство. Теперь в Раде появился еще один документ. Его раскритиковала Европейская бизнесассоциация.

Нацрегулятор может и вообще не заработать. Профильный парламентский комитет во главе с Юрием Киселем тянут с рассмотрением документов, а чиновники и не настаивают.

Эксперты уверены, что бюрократической волокиты может стать больше. «Действительно есть риск, что процесс будет затягиваться. Главное – понять и сделать прозрачную методику установления тарифов», – считает эксперт по перевозкам Александр Красноштан.

Именно прозрачной схемы определения тарифов на перевозки ждут украинские промышленники. «Это не должна быть функция какого-то одного чиновника или двух. Более того, в наблюдательный совет должны входит бизнес-ассоциации, которые пользуются железной дорогой», – отметил стекольщик Владимир Цветов.

Нацрегулятор может начать рассчитывать тарифы для перевозчиков уже до конца года, если парламент примет законопроект в ближайшее время.