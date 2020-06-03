В «ЛНР» за «терроризм» разрешили судить подростков

В «ЛНР» сегодня, 3 июня, внесли изменения в «уголовный кодекс» и «уголовно-процессуальный кодекс». Все новшества касались «терроризма» и «экстремизма».

Теперь, за такую деятельность разрешено к уголовной ответственности привлекать несовершеннолетних от 14 лет.

«В настоящее время предусмотрена уголовная ответственность в отношении лиц, достигших ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, за совершение убийства, похищения человека, кражу, террористический акт, захват заложников. Принятым законом устанавливается аналогичный возрастной порог за преступления террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества», – сообщил «депутат народного совета ЛНР» Олег Попов.

Он отметил, что на протяжении последних лет в «республики» неоднократно совершались «террористические акты»: взрывы памятников, мостов, взрывы в центре Луганска. В «парламенте» уверены, что такие акты продолжатся и впредь.