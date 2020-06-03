Чудовищная несправедливость: Нардеп сообщил, когда откроют КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе технически готовят к открытию к 9 июня, но реально откроют в лучшем случае в конце месяца. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Муса Магомедов.

«Обещанные подробности по КПВВ на Донбассе. Из двух разных, но одинаково надежных источников узнал, действительно есть задача технически подготовить их к открытию до 9 июня. На этом хорошие новости заканчиваются. Дата открытия пунктов пропуска остается той же – в лучшем случае 29 июня», – написал Магомедов.

Парламентарий возмущен, что правительство собирается ждать до конца месяца, в то время как КПВВ уже готовы открыться на следующей неделе. Он считает, что КПВВ на Донбассе должны возобновить работу как можно скорее.

«Не могу молчать, когда государство ведет себя неадекватно по отношению к своим же гражданам. Из-за закрытых КПВВ на Донбассе в безвыходной ситуации оказались сотни украинцев. Одна из них – Екатерина Кондранина. Женщина больше двух месяцев не видит своего несовершеннолетнего ребенка», – говорит нардеп.

Он опубликовал письмо к нему этой женщины, исполненное отчаяния.

«Обращаюсь к Вам с просьбой и мольбой о помощи. На территории Украины находится мой несовершеннолетний ребенок, которого уже более двух месяцев мы (как и многие другие) не можем забрать домой! Я не знаю,что должно произойти, чтоб открылись КПВВ?! Кому писать или звонить?! Что делать? Мы обращались уже во все инстанции, писали и чиновникам, и блогерам... Ноль... у ребенка в июне День рождения! Он просит не подарки, а просит вернуть его домой! Почему? За что? Почему ни президент, ни его министры не думают о тех, кому жизненно необходимо вернуться домой!? Где бы он не находился...» – пишет Екатерина.

Муса Магомедов пообещал публиковать истории людей, разлученных между собой и ждущих, пока президент и Кабмин откроют КПВВ.

Он призвал «не оставаться в стороне от этой чудовищной несправедливости». «Возможно, вместе мы сможем достучаться до нашего правительства», – заключил парламентарий.