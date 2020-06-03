Славянск снова закроют на карантин: В городе резко ухудшается эпидситуация

В Славянске (Донецкая обл.) фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, поэтому городские власти рассмотрят вопрос о возвращении карантина. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«В городе резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Просим всех воздержаться от посещения общественных мест. По возможности отложите дела и оставайтесь дома. Уже сегодня усильте контроль за детьми. По соображениям безопасности им лучше не выходить из дома», – говорится в обращении к жителям города.

Отмечается, что в зоне риска – люди почтенного возраста. Всех, кому за 60, просят самоизолироваться.

«Общественный транспорт – источник повышенной опасности. Ограничьте количество поездок. Если Вам за 60 – воздержитесь от них совсем. Детям тоже не следует пользоваться троллейбусами и маршрутками. Минимальное количество контактов с посторонними людьми – обязательное условие для безопасности ребенка», – акцентируют в горсовете.

Как сообщается, утром 4 июня комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о возвращении карантина в Славянске. Это коснется как общественного транспорта, так и других сфер жизни города.

«Уже сейчас понятно главное: мы видим только верхушку проблемы. Коронавирус циркулирует в городе. Количество больных стремительно увеличивается», – констатируют в мэрии Славянска.

Напомним, накануне 6 человек с подозрением на COVID-19 из Славянска госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу. 2 июня в Славянске умер 65-летний мужчина, у которого подтвердился диагноз COVID-19.