Януковичу не доверяли: В сеть «слили» переписку одного из кураторов проекта «Новороссия»

Кремль решил разыграть карту искусственного проекта «Новороссия», чтобы создать видимость пророссийских настроений в восточных областях Украины и таким образом легализовать незаконную аннексию Крыма. Такое мнение высказала эксперт по стратегическим коммуникациям организации «Информационная безопасность» Татьяна Попова после «слива» в интернет электронной переписки Бориса Рапопорта, передает «Цензор.net».

Рапопорт в 2000-2014 годах работал на Владислава Суркова, в то время еще кремлевского куратора украинского направления. В российских СМИ Рапопорта характеризуют как «чиновника широкого профиля» и «профессионального аппаратчика». В 2014 году он вернулся в Кремль, где в команде Суркова был одним из кураторов «ДНР» и «ЛНР», а также проекта «Новороссия».

На прошлой неделе в сеть выложили 10 гигабайт почты, сообщения датируются 2013-2014 годами и относятся к событиям в Украине.

Попова проанализировала переписку и пришла к следующим выводам.

«Судя по письмам, [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу они не доверяют, больше того, даже в тот момент, когда он отказался подписывать Евроассоциацию, они так же оставались уверены, что он их в конце концов кинет. Что это только попытка поторговаться, но все-таки он подпишет соглашение», – отмечает эксперт.

После начала Евромайдана, российские кураторы начинают более детально анализировать Украину, не только с точки зрения медиа-пространства, но также и по персоналиям. «То есть смотрят на политиков, на тех, кто занимает официальные посты. Подробные оперативки по ним появляются в почте. Затем они начинают подробнее смотреть на бизнес… Детально изучаются все конфликты (как внутренние, так и внешние), судя по всему для того, чтобы при необходимости на них играть», – отмечает Попова.

Также в почте много информационных проектов – от работы на местах с агитаторами, с лидерами мнений, до покупки PR-материалов в СМИ. И на это выделялись немалые бюджеты. Также были предложения по созданию информационного телеканала «Новости».

«Что еще меня поразило? Например, проект по Керченскому мосту управление Рапопорта начало готовить еще осенью 2013 года. И в день, когда победил Евромайдан, уже должны были визировать в украинском правительстве полностью согласованный с Россией договор о строительстве Керченского моста. Просто чудом его не успели подписать. Он уже был согласован участниками, но не был завизирован. Могло бы оказаться, что Украина строила бы этот мост 50 на 50 с Россией», – подмечает эксперт.

Также в переписке есть большое сообщение об информационно-психологических операциях в Украине, каким образом их можно проводить, какие алгоритмы. И подробно прописаны стратегические действия проекта. Исходя из целей, например, там сказано: «Долгосрочные цели на полтора года – это осуществление населением Украины целостно-ориентированного стратегического выбора в пользу евразийской интеграции. Обеспечение устойчивого функционирования общественно-политических институтов. Вхождение во власть евразийских ориентированных элит, которые будут реализовывать такой выбор нации».

В краткосрочной перспективе планировалось: «Обеспечение нейтрализации деструктивных информационных воздействий, консолидации евразийских ориентированных элит, мобилизация лидеров мнений на формирование в массовом сознании граждан устойчивого положительного образа России и ЕврАзЭС».

После победы Майдана и бегства Януковича, российские аналитики начали уже накалять ситуацию в регионах юга и востока Украины. Есть в почте заявление Антимайдана в Одессе, которое написано и согласовано в Кремле.

Также есть письмо о Януковиче от Фролова Рапопорту, где он пишет: «Янукович сейчас в Москве, пора его мобилизовать религиозно. Встретить с Патриархом, дать ему духовника, чтобы никакие западники на него больше не влияли ... Это срочно нужно, пока Януковича снова кто-нибудь не обработал. Рада назначила президента Турчинова, чтобы он потом отдал пост Тимошенко после выборов (они были уверены, что Тимошенко победит)…Что должен делать Янукович? Дать приказ войскам МВД взять под контроль ключевые объекты, дать приказ о создании Народной гвардии на основе патриотического украинского фронта, заявить, что решение Верховной Рады является незаконным, так как ряд депутатов вынуждены голосовать под угрозой физической расправы».

«Начали думать после этого об оккупации юго-востока. Собирали данные, где у них какие "народные мэры", "губернаторы", инфоактив. Подбирали "землячество", то есть людей из России, которых они могли бы отправить сюда или через которых влиять на Украину», – продолжает Попова.

Кроме того, в переписке приводится список российских и украинских деятелей, через которых шло финансирование «русской весны» – пророссийских провокаций в украинских областях, которые и привели к войне на Донбассе. «Частично сейчас эти люди в Украине и они известны. Частично у них российское гражданство и они находятся в России. Например, в этом списке есть Малофеев Константин – заместитель председателя "Всемирного русского народного собора" или Шишкин Александр – член Совета Федерации… По Антюфееву (если вы помните, был такой в свое время в "ДНР") достаточно интересный момент, что для него "ДНР" – это была работа, и на самом деле в это время он официально был оформлен в другом месте. По Ирине Бережной есть имейл: «Бережная – это мой человек". Ну и постоянный расчет денег, запросы на бюджеты, сметы на митинги, работу со СМИ», – перечисляет Попова.

Очень много писем обращений о том, что командиры «Л-ДНР» воровали и грабили. По «казачьему атаману ЛНР» Павлу Дремову (убит в «ЛНР» 12 декабря 2015 года) есть обращение, как он обворовывал людей.

1 декабря 2014 года Борис Рапопорт написал заявление на увольнение и ушел в частный бизнес. «А в 2019 году, хотела бы отметить, он снова вернулся и начал работать на российское правительство. Он сейчас не занимается Украиной, но могу сказать уверенно – хотя идея "Новороссия" была похоронена, работа россиян по Украине не останавливается», – резюмировала Попова.