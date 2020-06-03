Соблюдайте дистанцию: В Украине растет показатель смертности от коронавируса

Показатель летальности от COVID-19 в Украине увеличился по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

«По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составлял 2,5%», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил +3,5%.

«Даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены», – подчеркивают медики.

В ЦОЗ напоминают, что COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.

Придерживаясь дистанции с другими людьми, можно защитить себя от попадания капель жидкости во время их кашля или чихания, что может стать причиной инфицирования COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 июня в Украине коронавирусом заболели 24 823 человека (10 440 пациентов выздоровели, 735 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 166 случаев (103 пациента выздоровел, летальных случаев – 5), Луганской области – 49 случаев (41 пациент выздоровел, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 580 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 148 человек, летальных случаев – 21). В «ЛНР» – 419 случаев, (выздоровели – 337 человек, летальных случаев – 7).