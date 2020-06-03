Луганщину атакуют вредные жуки (Видео)

Лесные насаждения Луганщины страдают от атаки нового вида вредных насекомых – ясеневой изумрудной златки. Появилась она в Китае в конце прошлого века. В Луганской области ее впервые зафиксировали в прошлом году в Марковском районе.

«Это насекомое, которое повреждает ясень. Ее личинка находится в коре, питается живым деревом. Находится в дереве почти год, а весной или в начале лета вылетает взрослое насекомое делает яйцекладки на территории от 1 до 5 километров. А в нашей области мы наблюдаем возможности даже до 20 километров. Просто у нас восточные ветры и златка на подобие саранчи ветром разносится на большие расстояния вдоль лесополос на полях, где половина деревьев – ясени. А это для нее лучшая кормовой базой», – поясняет Игорь Ляскевич, начальник управления фитосанитарной безопасности Госпродпортребслужбы в Луганской области.

Сейчас вредное насекомое выявили еще в трех районах Луганщины – Троицком, Белокураковском и Новопсковском.

Распознать пораженное вредным жуком растение можно по нескольким признакам. «Это насекомое несколько лет вредит ясеню. В первый год, когда личинок мало, это трудно заметить. А на второй год, когда вывелось второе поколение, дерево сбрасывает листья с краев. Но в середине кроны листву сохраняет, пытаясь себя сохранить. Поэтому, если у ясеня верхушки голые, засохшие, а далее идет частичная крона, то такое дерево повреждено златкой. Это первый признак. Далее дерево начинает формировать новые ветки, и получается внутренность дряблая, труха, но при этом есть ветви», – говорит Ляскевич.

Он констатирует, что единственный способ противостоять насекомому – вырубить больные деревья. «Насекомое находится между деревом и корой, и туда не проникают никакие химические средства. И нам приходится только рубить деревья и палить их на месте, потому что запрещено перевозить пораженную древесину», – рассказал эксперт.

Ляскевич отмечает, что если распространение насекомого усилится, то в лесах области могут ввести особый карантин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»