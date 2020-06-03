«Министры», «депутаты», «главы администраций»: СБУ сообщила о подозрении верхушке «ЛНР»

За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 11 руководителям «министерств», «администраций» и «депутатам» так называемой «ЛНР». Об этом сегодня, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Среди подозреваемых – руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", три "депутата народного совета", два заместителя "глав местных администраций", два "должностных лица министерств" и главарь боевиков по кличке "Нуф"», – перечислили в СБУ.

Этим лицам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 («Организация незаконного лишения свободы»), ч. 1 ст. 258-3 («Участие в деятельности террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых, они объявлены в розыск.

Как отмечают правоохранители, всего за последние 3 года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой «ЛНР». Обвинительные материалы направлены в суд.