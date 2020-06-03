На Донетчине открылись больше 900 групп в детских садах

В дошкольных учреждениях Донецкой области с 1 июня начала работу 921 группа. Об этом сегодня, 3 июня, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она напомнила, что согласно постановлению Кабмина, работа дошкольных учебных заведений разрешена с 25 мая.

«Мы разработали дорожную карту, получили рекомендации главного государственного санитарного врача, и фактически по этим рекомендациям мы сейчас двигаемся. Мы понимаем, что открыть на сегодняшний день двери всех детских садов сегодня просто не можем, потому что мы должны выполнять все противоэпидемические мероприятия», – отметила Сидашева.

По ее словам, с 25 мая в области детские сады не открывались, потому что должно было быть принято решение не только областной, но и соответствующей местной комиссии. Кроме того, нужно было создать все безопасные условия, чтобы учреждения могли принимать детей.

«На сегодняшний день в тестовом режиме работают дежурные группы в городах: Дружковка, Мариуполь, Мирноград, Новогродовка, а также в Великоновоселковском, Марьинском, Никольском районах, в Угледарской и Николаевской объединенных территориальных громадах. Фактически с 1 июня работает 921 группа, где пытаются сейчас создать все те условия, которые нужно выполнять. Детсады посещают 13 762 ребенка», – сообщила директор департамента.

Она добавила, что дальше другие города и районы готовятся к открытию детских садов, выделяются деньги из местных бюджетов на санитарные мероприятия, дезинфекцию и т п. Некоторые готовятся к открытию с 9 июня, некоторые – с 15 и с 22 июня.

«Сейчас мы смотрим, подходим очень осторожно, но понимаем, что нам нужно выходить и даже хотя бы набираться опыта в этой ситуации», – подытожила Татьяна Сидашева.