Из-за дождей: На Донбассе начался ранний грибной сезон (Видео)

Хотя грибной сезон на Донбассе начинается осенью, весенние дожди способствовали появлению грибов уже в мае.

Медики предупреждают об опасных находках. «Из дикорастущих грибов самым опасным является бледная поганка. Ее сезон – июль-август. Но из-за нынешних погодных условий она может появиться и сейчас. Она напоминает съедобный дикорастущий шампиньон, сыроежку, но только поганка – с "юбочкой". Бледная поганка – это самый ядовитый гриб, при отравлении его ядами доля летальных случаев приближается к 100%. И это не только от того, что человек съел поганку. Даже если она варится вместе с иными грибами, яды попадают в отвар и иные грибы могут стать смертельными для человека», – говорит Татьяна Тисман, заведующая отделом Северодонецкой подстанции Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Грибы имеют еще одну специфику – они как мочалка впитывают все яды. «Поэтому ядовитыми могут оказаться те, которые растут вблизи автодорог – они тянут на себя тяжелые металлы. Также грибы, которые растут на могильниках и пр. То есть они могут стать ядовитыми, потому что накопили в себе вредные вещества из окружающей среды», – продолжает Тисман.

Она отмечает, что признаки отравления похожи на отдельные инфекционные заболевания, также они зависят от того, какие именно человек съел грибы. «Клинические проявления для всех грибов похожи на пищевые инфекции – рвота, расстройство желудка, тошнота, боли в животе. Но отличаются периодом начала проявления – у одних грибов раньше, у иных – позже. Вот, при отравлении бледной поганкой проявления начинаются через 8-10 часов, для других – раньше», – заключила медик.

Первая помощь при отравлении – промыть желудок большим количеством воды и принять сорбенты (самый распространенный – активированный уголь).

Как сообщили в Краматорском филиале Донецкого областного лабораторного центра, в 2020 году уже зафиксирован случай отравления грибами. Так, на днях в горбольницу №2 Краматорска госпитализирован с диагнозом «Отравление грибами» средней тяжести 57-летний мужчина.

В 2019 году среди населения Донецкой области зарегистрировано 7 случаев отравлений дикорастущими грибами с 8 пострадавшими. Причем, 3 человека скончались:

Торецк – 3 случая с 4 пострадавшими (в т.ч. один человек умер);

Краматорск – 2 случая с 2 пострадавшими (в т.ч. один человек умер);

Соледар – 1 случай с 1 пострадавшей (женщина скончалась);

Добропольский район – 1 случай с 1 пострадавшим.

В ходе проведенных расследований установлено, что:

7 пострадавших собирали грибы в лесу Славянского и Лиманского районов;

3 пострадавших собирали грибы в лесополосах у дорог, в балках (Дружковка, Мангуш, Торецк);

1 пострадавший употреблял грибы, собранные у навозохранилища (Марьинский район);

3 пострадавшие приобрели грибы на рынках у частных лиц в Изюме (Харьковская обл.), Торецке;

4 пострадавшие употребляли неизвестные грибы, собранные знакомыми.

«В 5-ти случаях пострадавшие не соблюдал требования к предварительной обработке грибов для их безопасного дальнейшего применения: не проводилось двукратное отваривание грибов, в 3 случаях грибы перед жаркой вообще не отваривали, в одном случае употреблялись в пищу сырые грибы», – дополнили в лабораторном центре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ» и собственной информации