Спа-салоны, фитнес и бани: В «ЛНР» смягчают карантин

В «ЛНР» местные «власти» решили открыть с начала следующей недели массажные и спа-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны, которые не работали из-за карантина. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба «правительства республики».

Как сообщается, такое решение приняла «Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР» на основании докладов «министра здравоохранения» Наталии Пащенко и «главного государственного санитарного врача ЛНР» Дмитрия Докашенко о стабилизации эпидемической ситуации в «республике».

«С учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19, возобновить: работу спа-салонов, массажных салонов, фитнес-центров, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Срок – с 23:00 7 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

При этом отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, в частности, на Свердловск (после переименования – Должанск), где сохраняется напряженная эпидемическая ситуация.

Напомним, в «ЛНР» зафиксированы 419 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели – 337 человек, летальных случаев – 7.