Под прицелом мэр Славянска: Начался суд над замом Ляха по созданию «ДНР»

В Славянске суд начал рассматривать по сути дело заместителя Славянского городского головы Виктора Воропаева по событиям 2014 года. Прокуратура обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность страны и создании террористической организации во время «русской весны». Также в материалах дела фигурирует действующий мэр города – Вадим Лях, передает «Радио Свобода».

На суде прокурор зачитал стенограмму сессии горсовета, которая прошла 28 апреля 2014 года. К этому моменту Славянск уже захватили пророссийские силы. По словам прокурора, голоса, похожие на Виктора Воропаева и Вадима Ляха, обсуждают вопросы легализации «ополчения» и проведения «референдума».

Прокурор Артур Колмаков сообщил, что у обвинения есть диск с аудиозаписью той самой сессии городского совета. Судя по зачитанной стенограмме, человек с голосом, похожим на голос Воропаева, организовывает работу сессии по процедурам украинского законодательства. Например, депутаты выбирают счетную комиссию, создают редакционную комиссию. Также решают, как выстроить отношения с казначейством, у кого должно быть право подписи на документах.

«Голос, похожий на Воропаева: "Каким законом руководствуемся, господа, какой Конституцией, какие полномочия? Военного времени? Давайте"», – зачитывает стенограмму Колмаков.

Голос, похожий на голос Воропаева, озвучивает повестку дня сессии:

досрочное прекращение полномочий городского головы Нели Штепы;

назначение Вячеслава Пономарева и.о. главы местного совета (Пономарев называл себя «народным мэром» от «ДНР»);

принятие положения о «народной дружине»;

поручение избирательной комиссии организовать бюллетени для проведения «референдума».

Депутаты обсуждают, как назвать должность Пономарева. Читая стенограмму, прокурор озвучивает также и реплики голоса, похожего на голос нынешнего мэра Славянска – Вадима Ляха.

«Голос, похожий на Воропаева: "Наиболее логичный вариант – это действительно «председатель исполкома». И тогда председатель исполкома берет на себя всю исполнительную власть…" Голос, похожий на Ляха: "Ставьте на голосование. Кто за решение исполкома – голосуем, поддерживаем исполком"», – озвучил прокурор размышления депутатов в захваченном Славянске.

Далее Лях с иными депутатами обсуждают вопрос создании «народной дружины».

Из стенограммы следствия: «Голос, похожий на Воропаева: "Следующий вопрос: принятие положения о Славянской народной дружине"… Голос, похожий на Ляха: "Как мне объяснили, положение сделано по аналогии с разрешением городского совета, это Ровно, если не ошибаюсь. Поэтому на украинском языке оно и было, и прошло согласования. Там международные организации выступили за то, чтобы поддержать цель и действительно придать статус тем ребятам, которые стоят на баррикадах. Чтобы по ним не применялись войска, как террористы они не воспринимались, а были сотрудниками ополчения"».

Адвокат Воропаева Юлия Семенчук сообщила на суде, что стороне защиты не предоставили аудиофайлы с записями сессии. Семенчук просила суд не исследовать стенограмму, она построена якобы на догадках следствия. «Сторона защиты стенограмму не считает вообще доказательством. Потому что то, что услышал следователь на данной аудиозаписи… не имеет никакого доказательного значения непосредственно для суда. Поскольку в процессе суд имеет сам возможность исследовать и должен был сам непосредственно исследовать указанную аудиозапись. Данная стенограмма указывает, что там голоса, "похожие на кого-то". На Пономарева, на Воропаева. Поэтому это личное восприятие следователя, а не доказательство по делу», – считает адвокат.

Семенчук акцентировала, что в материалах уголовного производства нет первоисточника аудиозаписи. А сама стенограмма, по ее мнению, – это недопустимое доказательство, потому что она основана на звукозаписи, которую не предоставили стороне защиты.

Прокурор Артур Колмаков заверил, что аудиозапись сессии предоставят после получения выводов специалиста – аудиозапись и образцы голоса Виктора Воропаева отправили на фоноскопическую экспертизу в Харьков.

Сторона защиты выступила против присоединения к делу материалов прокуратуры. Но судьи решили иначе.

Судебное заседание по делу Виктора Воропаева продолжается.