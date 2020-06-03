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Словакия передала три машины «скорой помощи» для КПВВ в Станице Луганской

03.06.20 21:07
Фото: пресс-служба МИД Украины
Фото: пресс-служба МИД Украины

Словацкая Республика передала украинской стороне гуманитарную помощь – три автомобиля «скорой помощи», которые отправятся на Луганщину. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В официальной церемонии передачи автомобилей принял участие заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Сегодня эти авто фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт – это борьба с коронавирусом. Второй фронт – это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их», – отметил замминистра.

Ранее сертификаты на три автомобиля «скорой помощи» – Mercedes Benz Sprinter были официально вручены украинской стороне в Станице Луганской 28 ноября 2019 года во время рабочего визита в Украину министра иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

«25 мая 2020 года автомобили прибыли в Киев и будут доставлены официальным получателем – Международной благотворительной организацией "Международная медицинская помощь" – в Луганскую область для нужд КПВВ «Станица Луганская», – сообщили в МИД.

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