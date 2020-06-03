Вопрос о создании Консультативного совета уже неактуален, – Резников

Создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегиулированию ситуации на Донбассе уже является нецелесообразным. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Укринформ».

«Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше», – сказал вице-премьер.

В то же время, по его словам, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Обсуждается и количество участников.

«Может 8, может 16. В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве», – отметил Резников.

Относительно возможности возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума вице-премьер сообщил, что во время встреч в Германии эта тема обсуждалась.

«Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками», – заключил Резников.