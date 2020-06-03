Славянск: Где ночуют бездомные в период карантина (Фото)

При карантине в Славянске не прекращалась работа Дома ночного пребывания, куда приходят бездомные. С начала года по 1 мая услугами учреждения воспользовались 111 человек.

В течение карантина пришли еще несколько человек – все местные жители. В этот период из 30 мест каждую ночь были заняты 28.

Коммунальное учреждение «Центр учета бездомных с домом ночного пребывания» в Славянске открылось в 2010 году на базе бывшего вытрезвителя. Подобные заведения на Донетчине действуют еще в Мариуполе, Дружковке, Константиновке.

В славянском Центре бездомным предоставляется ночлег, также они здесь могут поужинать (питание – один раз в день), принять душ, привести в порядок свою или же получить новую одежду. Сотрудники помогут восстановить документы и подобрать семейного врача.

У прибывших в Центр проверяют самочувствие, перед регистрацией все обязательно проходят флюорографическое обследование и при выявлении туберкулеза направляются на лечение в диспансер.

Сейчас обязательно измеряют температуру. «При карантине людей обследуем каждый день. Ведь не известно, где они находились днем», – поясняет сотрудница Центра Ольга Соцкая.

Уборка помещений идет с применением дезинфицирующих средств, комнаты обрабатывают кварцевыми лампами. На период карантина в помещениях все находятся в масках.

«Раньше эти люди выживали за счет того, что днем собирали и сдавали вторсырье, подрабатывали на стройках, на сезонных работах. А с началом карантина они лишились таких подработок», – поясняет директор Центра Наталия Жукова.

Бездомный Евгений Кочерга живет в Центре постоянно, собственного жилья у него нет. Мужчину сбила машина, и сейчас он передвигается при помощи палочки. Сотрудники помогают Евгению оформить группу инвалидности.

Центр имеет право предоставлять временную адресную прописку, что дает значительные преимущества желающим оформить документы, социальную помощь или же трудоустроиться.

Финансируется Центр из городского бюджета. Но директор признается, что только за счет городского финансирования заведение бы не выжило. Поэтому дополнительно помогают религиозные сообщества и рядовые жители.

По материалам «Сайта города Славянска»