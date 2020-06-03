Мариуполь и Славянск: На Донетчине 8 новых случаев COVID-19 (Карта)

За сегодня, 3 июня, в Донецкой области зафиксировано 8 новых больных COVID-19, еще 8 пациентов выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Один новый случай лабораторно подтвержден в Мариуполе – у 56-летней женщины, у которой предварительно была диагностирована пневмония.

Также коронавирус зарегистрирован у 7 жителей Славянска – это мужчины 42, 64, 64 и 68 лет и три женщины, двум из которых 62 года, третьей – 61 год.

«Все больные из Славянска – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – уточнил Кириленко.

Таким образом с начала пандемии в регионе подтверждены 174 случая СOVID-19, из них:

5 пациентов скончались;

111 – выздоровели;

58 – продолжают лечение.

Статистика выздоровевших на сегодняшний день в разрезе городов:

Мариуполь – 79;

Бахмут – 8;

Константиновка и Мангушский район – по 4;

Славянск, Краматорск и Никольский район – по 2;

по одному – в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Покровск, Торецк, Святогорск, а также в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.



Напомним, что накануне 6 человек с подозрением на COVID-19 из Славянска госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу. 2 июня в Славянске умер 65-летний мужчина, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Как заявляют местные власти, из-за сложившейся ситуации в городе, возможно, вернут жесткий карантин.