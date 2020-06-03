В Донецкой области 19 школ приобретут автобусы, а 60 – отремонтируют столовые

В этом году за счет образовательной субвенции 19 учебных заведений Донецкой области приобретут автобусы, а в 60-ти за государственные средства отремонтируют столовые, передает «АКМЦ».
В список на приобретение школьных автобусов вошли учебные заведения из Северской, Соледарской, Лиманской, Ильиновской и Бахмутской объединенных территориальных громад (ОТГ).
Также средства направят на ремонт столовых в 60-ти школах:
- в Краматорске – 12;
- в Торецке – 4,
- по 3 – в Покровске и Мариуполе;
- остальные – в школах ОТГ: Соледарской, Угледарской, Бахмутской, Николаевской, Северской и Лиманской.
За счет образовательной субвенции должны приобрести оборудование для учебно-реабилитационных центров и специальных школ, где получают образование дети с нарушениями зрения и слуха. В такой список попало одно образовательное учреждение Донецкой области – специальная общеобразовательная школа-интернат № 23, расположенная в Славянске.