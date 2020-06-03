В Донецкой области 19 школ приобретут автобусы, а 60 – отремонтируют столовые

В этом году за счет образовательной субвенции 19 учебных заведений Донецкой области приобретут автобусы, а в 60-ти за государственные средства отремонтируют столовые, передает «АКМЦ».

В список на приобретение школьных автобусов вошли учебные заведения из Северской, Соледарской, Лиманской, Ильиновской и Бахмутской объединенных территориальных громад (ОТГ).

Также средства направят на ремонт столовых в 60-ти школах:

в Краматорске – 12;

в Торецке – 4,

по 3 – в Покровске и Мариуполе;

остальные – в школах ОТГ: Соледарской, Угледарской, Бахмутской, Николаевской, Северской и Лиманской.

За счет образовательной субвенции должны приобрести оборудование для учебно-реабилитационных центров и специальных школ, где получают образование дети с нарушениями зрения и слуха. В такой список попало одно образовательное учреждение Донецкой области – специальная общеобразовательная школа-интернат № 23, расположенная в Славянске.