Сокращение на 70%: В Волновахе увольняют медперсонал травматологии (Видео)

В травматологии Волновахской центральной районной больницы сокращают сотрудников. Об этом администрация клиники предупредила медперсонал, разослав соответствующие уведомления в конце мая. Само увольнение – через 2 месяца.

Елена Коваленко – медсестра вышей категории, в травматологии работает более 35 лет. «Пришло предупреждение об увольнении. И теперь мне приходится уходить в другое отделение», – говорит женщина.

«Уведомления об увольнении получили: заведующий, старшая медсестра, сестра-хозяйка, а также 4 сотрудника травмпункта. В приказе я также видел – операционная медсестра, операционная санитарка, перевязочная санитарка и манипуляционная медсестра. То есть весь состав отделения и травпункта», – рассказал заведующий травматологией Андрей Хаджинов.

По его словам, из 29 сотрудников в штате оставят 8. Часть персонала планируют перевести в хирургическое отделение.

«Планируется оставить какое-то количество коек и дежурный пост с медсестрой. Без перевязочной, без манипуляционного кабинета. Это просто получится какое-то отделение хирургии, но у них своих пациентов хватает, свой план операций», – продолжает руководитель травматологии.

При этом с начала года в травматологическом отделении прооперировали и пролечили свыше 1 700 пациентов. Сюда привозят больных со всего Волновахского района, а также из близлежащих населенных пунктов.

«И давайте представим, что весь этот поток пойдет на Мариуполь. Какую-то часть повезет "скорая". Но многие люди туда просто не доедут – вы представьте, как ехать человеку со свежей травмой», – отмечает Хаджинов.

«Две больницы для Волновахи (городская и районная, – ред.) – это слишком много. Два хирургических отделения в Волновахе – много. Для центральной районной больницы есть смысл в объединении травматологического и хирургического отделения, ведь в городе остается еще второе хирургическое отделение. Но пусть местная власть сама решает, как правильно поступить», – комментирует директор Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

По словам директора Волновахской ЦРБ Виктора Саранова, принятое решение – не окончательное. «В свете реформирования и оптимизации штатного потенциала нашей больницы было предложено трем младшим медицинским сестрам перейти работать в другие отделения. Надеюсь, что [травматологическое] отделение у нас будет функционировать, но не в том количестве штатных единиц, которое есть сейчас», – сказал он.

Саранов дополнил, что окончательное решение о реформировании отделения будут принимать в конце июля.