Житель Горловки послужил в «ДНР» за 15 тыс. рублей и получил 8 лет тюрьмы

В Славянске горрайонный суд (Донецкая обл.) назначил 8 лет и 1 месяц лишения свободы члену незаконного вооруженного формирования «ДНР» Дмитрию Некрылову, который признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины («Создание террористической организации»). Приговор вынесен 28 мая, передает «Главком».

Некрылов – житель Горловки. В ноябре 2014 года он добровольно согласился на предложение своего знакомого и вступил в состав НВФ «8 рта 3 моторизованного стрелкового батальона в / ч 08803». Его назначили на должность стрелка и выдали автомат АК-74 с патронами.

С ноября 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемый нес службу на боевой позиции под условным названием «Шанхай», которая расположена на водопроводе «Торецк – Горловка» между поселком Шумы и шахтой №6/7 на территории Никитовского района Горловки. С этой позиции Некрылов обеспечивал соблюдение военного и комендантского состояния, а также воевал против ВСУ и иных воинских формирований Украины.

За это он ежемесячно получал зарплату в размере 15 тыс. руб. (6 250 грн по местному курсу валют), а во время несения боевого дежурства – 18,5 тыс. руб. (7 708 грн).

В декабре 2017 года Некрылов покинул ряды НВФ «ДНР», как он пояснил в ходе судебного заседания – т.к. у него закончился контракт.

В то же время обвиняемый подчеркнул, что лично не совершал террористических действий. И заявил, что после выхода из НВФ «ДНР» планировал добровольно обратиться в СБУ, но не успел этого сделать, потому что был задержан.

Вместе с тем, в ходе судебных прений Некрылов частично признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления.

При определении меры наказания суд отметил, что обвиняемый не раскаялся в противоправности своих действий. Признание вины в судебных дебатах не свидетельствует о его раскаянии и по сути является попыткой уйти от ответственности.

Кроме этого, суд по «закону Савченко» назначил Некрылову предыдущее заключение с 9 октября 2019 года по 27 мая 2020 года в срок наказания из расчета день за два.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться в Мариупольском следственном изоляторе.