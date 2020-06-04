Камеры ОБСЕ у Петровского повреждены огнем из стрелкового оружия, – отчет Миссии

Комплекс камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле участка разведения в районе Петровского (Донецкая обл.) поврежден огнем из стрелкового оружия. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 июня.

Сообщается, что 3 июня патрулю Миссии было поручено провести техническое обслуживание комплекса камер видеонаблюдения Миссии, установленного на расстоянии около 200 м к востоку от северо-восточного угла участка разведения в районе неподконтрольного украинским властям н. п. Петровское, после того как 2 июня около 14:30 с камер пропало видео.

Комплекс состоит из камеры дневного видения и тепловизионной камеры, и как правило камеры направлены на юго-восток в сторону участка разведения.

«Члены патруля Миссии обнаружили повреждения в корпусах обоих камер и определили, что повреждения вызваны попаданием пуль из стрелкового оружия. Они также обнаружили по крайней мере два, по их оценке, выходных пулевых отверстия в задней панели корпуса тепловизионной камеры с восточной стороны. Сотрудники СММ также отметили, что направленная на восток задняя панель камеры дневного видения лежала на земле примерно в 2 м к северо-востоку от мачты камеры. Они также заметили, что в ней была дыра (по оценке, пулевое отверстие) и не хватало одного угла, который оторвало в результате попадания другой пули. На расстоянии около 1,5 м к северо-западу от мачты камеры были разбросаны осколки стекла (вероятно обломки линз камеры). По оценке СММ, огонь вели из западо-северо-запада», – говорится в отчете.

Камера системы безопасности, которая также установлена в этом месте, зафиксировала на видео звуки четырех выстрелов в промежуток времени между 14:27 и 14:29.

«По данным видеофиксации этой камеры было также установлено, что на момент фиксации звука первого выстрела камера была развернута на юго-запад, а при фиксации трех последующих выстрелов она была направлена на западо-северо-запад. Сразу после того как был зафиксирован последний выстрел, исчезло видео с обеих камер СММ: камеры дневного видения и тепловизионной камеры», – сообщили в ОБСЕ.