В Украину массово завозят «технический» картофель: Безопасен ли он

В украинских магазинах стали массово продавать технический картофель из Европы, который не пригоден для приготовления борща или пюре. Такая новость на днях широко разошлась по СМИ. В сообщениях говорилось, что речь идет о поставках сортов, которые годятся только для производства чипсов. Из-за карантина, мол, многие предприятия в Европе остановились, в том числе заводы по изготовлению чипсов и фри. А невостребованное сырье стали импортировать в Украину, где в 2019 году из-за засухи был неурожай картофеля. Большинство украинцев наверняка не особо разбираются в сортах картошки. Однако слово «технический» в этих сообщениях у многих вызвало ассоциацию со словом «несъедобный», пишет «Сегодня».

Эксперты признают: в этом году Украина импортировала рекордное количество картофеля.

«То, что Украина в этом сезоне импортировала сумасшедшие объемы картофеля, это правда. Из-за того, что у нас не было урожая в прошлом году. С начала сезона, то есть с июля 2019 года, по апрель 2020-го было завезено почти 400 тысяч тонн картофеля. А за год, с июля по июль, объем импорта составит около полумиллиона тонн. Это действительно беспрецедентная ситуация. Потому что в предыдущие годы мы импортировали только 4-5 тыс. тонн картофеля в год и преимущественно семенного», – рассказывает руководитель департамента аналитики рынка «Шувар» Татьяна Гетьман.

Эксперт также признала: в этом году Украина закупала картошку, где только можно: и в Европе, и в Азии. Однако ее завозили не потому, что где-то остановились заводы, а потому, что своих запасов реально не хватало.

«Несмотря на большой объем импорта, цены на картошку не снижаются. На сегодняшний день оптовые цены держатся на уровне 9-11 грн за килограмм. И на украинскую, и на импортную картошку. Это рекордно высокая цена. И несмотря на то, что завозится много, цена не падает. Это говорит только о том, что внутреннего продовольствия недостаточно. Нет такого, что мы завозим по 11 грн, например голландскую, а украинский фермер не может продать по 2 грн. Нет, он тоже продает по такой же высокой цене. Если бы у украинского фермера было достаточно картошки, мы бы ее не импортировали. Импорт картофеля увеличивается только тогда, когда нашей продукции недостаточно», – говорит Татьяна Гетьман.

Но что касается «несъедобной» картошки, Татьяна Гетьман уверяет: это не соответствует действительности. Все сорта картошки, которая завозится, можно есть.

Что такое «техническая» картошка? Из специальных статей и сайтов для потребителей можно почерпнуть сведения о том, что сортов картофеля на сегодняшний день в мире существует свыше 5 тысяч. Они делятся на четыре основные группы: столовые, универсальные, кормовые и технические. Столовые предназначены для приготовления пищи. Их больше всего. Кормовые, как следует из названия, идут на корм домашним животным. Их отличие – высокое содержание протеинов, белков, что, как считается, повышает производительность животных. В технических сортах повышенное содержание крахмала, поэтому эти сорта идут на производство, собственно, крахмала, спирта, а также чипсов, фри и картофельных хлопьев, известных украинцам как растворимое картофельное пюре.

Однако ни в одном источнике журналисты не встретили упоминания о том, что технический или кормовой картофель нельзя есть. Например, универсальным считается картофель, который объединяет в себе свойства двух или даже трех других видов, и такие сорта потребителями считаются чуть ли не лучшими.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова подтверждает: технический картофель абсолютно съедобный.

«Технический картофель на самом деле – это просто картофель. Он классный, он хороший. Мало того, внешне он выглядит безупречно. И он не теряет свой внешний вид при несоблюдении правил хранения. Например, если мы будем хранить картофель в комнатных условиях, без холодильника 2-3 месяца, он потеряет свой тургор (упругость), начнутся ростовые процессы. А с техническим картофелем после нескольких месяцев хранения на кухне ничего не случится. В чем особенность технического картофеля? Он хорош для жарки. Но он не разваривается. Именно это имеют в виду, когда говорят, что борщ или пюре из технического картофеля готовить не стоит», – объясняет Оксана Руженкова.

Кстати, по ее словам, высокий спрос на картофель в этом году наблюдается не только в Украине, но и в европейских странах. И причина этому – все та же засуха, коронавирус и введенные в связи с пандемией ограничения.

«Очень интересно изменилась ситуация в Европе в момент коронавируса и карантина. Она сыграла не только в Украине, но и за рубежом. Например, европейские потребители никогда не покупают продукты питания впрок. Они закупаются на 2-3 дня, максимум на неделю. Но этой весной Германия, наверное, впервые за годы со Второй мировой войны закупила огромные объемы картофеля. Немцы осознали, что картошка – отличный продукт и великолепно хранится. Если есть ограничения на выход из дома и на походы в супермаркет, картошка вообще превращается в стратегический продукт, который можно купить и хранить длительное время дома или в гараже. Европа за время этого карантина поглотила такие объемы картофеля, что их профильные аналитики откровенно шокированы», – рассказывает Оксана Руженкова.

Как рассказала Татьяна Гетьман, большинство старой картошки на рынках и в супермаркетах сейчас – импорт. А вот молодого картофеля много местного производства.

«Есть у нас и старая картошка из Голландии, из Франции. Есть и украинская, но ее значительно меньше. А ранний картофель – в основном украинского производства. Пока его не было, ранней весной основной импорт был из Египта. Также завозили ранний картофель из Азербайджана. Из Франции поставки раннего картофеля были всегда. А, например, картошку для посадки мы традиционно завозим из Голландии», – рассказывает Татьяна Гетьман.

Оксана Руженкова уточняет: «У нас впервые в таких объемах был картофель из Турции, из Марокко, из Пакистана. Даже страны Балтии привозили. У них тоже с урожаем было не все хорошо, но в Украине цена была выше, и им не интересно было продавать у себя, здесь можно было лучше заработать. Интересно, что французский картофель раньше у нас продавался в основном в дорогих магазинах по высокой цене как премиум-сегмент. В этом году мы впервые увидели неадекватные объемы французского картофеля в супермаркетах мас-маркет-сегмента».

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля признает, что огромные объемы импорта вызваны необходимостью – неурожаем из-за прошлогодней засухи. Однако говорит, что и в такой ситуации государству нужно было позаботиться о защите отечественного производителя.

«Мы считаем, что было бы правильным ввести зеркальные меры против государств, которые запрещают экспорт украинской картошки. Требовать с них выполнения таких же условий, какие они требуют от Украины. Нас обязывают поставлять за границу картофель, выращенный на участках, свободных от карантинных организмов, проходить тройную проверку фитосанитарной инспекцией. А они могут абсолютно беспрепятственно завозить в Украину любую продукцию. Это несправедливо», – считает Оксана Руженкова.

Впрочем, есть основания полагать, что в нынешнем году дефицита одного из основных продуктов питания для украинцев не будет.

«Думаю, что в этом году картофеля будет много. У нас всегда так: если в прошлом году цена была высокая, значит, на следующий год все сажают этот продукт. И это всегда приводит к падению цен на него. От чего больше всего страдают промышленные производители», – говорит Оксана Руженкова.