В Донецке собираются установить барельеф ликвидированного Захарченко

В неподконтрольном украинским властям Донецке в одном из зданий намерены установить барельефное изображение ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщил дончанин, работающий в структуре «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в соцсетях.

Акутин уверяет, что скульптор уже работает над созданием барельефа. «Барельефное изображение первого главы ДНР Александра Захарченко (1976-2018) будет установлено в одном из зданий Донецка, связанном с его именем. Скульптор работает», – написал он.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.