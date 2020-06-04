COVID-19: За сутки в Украине заболели 588 человек, выздоровели – 602

За минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели 602 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 588 человек. Из них 38 детей и 103 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 602 человека. В целом, за все время пандемии, заболели 25411 человек. Из них 1829 детей и 4888 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 11042 человека. Летальных случаев – 747», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (85) и Житомирской (53) областях, а также г. Киев (77).

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 174 случая заболевания COVID-19 (выздоровели – 109 человек), в Луганской – 51 (выздоровел 41 человек).