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Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма, – Кулеба

04.06.20 10:03
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина

Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью DW.

Кулеба отметил, что в частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

«Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не пересечем наши "красные линии" – суверенитет и контроль над нашей границей. Взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения», – сказал Кулеба.

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