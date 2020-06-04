Сводка из зоны ООС за 3 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ один воин Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «газопровод и частное домостроение были повреждены накануне в Донецке и Докучаевске в результате попадания взрывоопасных предметов».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.