Инфицированные лица прибыли из РФ: На Луганщине выявили новые случаи COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 4 июня в Луганской области лабораторно подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции (+2 за минувшие сутки). Всего было исследовано 422 подозрительных случая (+13 за минувшие сутки). Новые случаи инфицирования зарегистрированы в пгт Беловодск и Новопсковском районе. Инфицированные лица прибыли из РФ и находились в самоизоляции», – сообщили в центре.

Там добавили, что на сегодняшний день продолжают лечение 10 человек, из них 3 – госпитализированы, 7 – амбулаторно. 41 человек выздоровел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июня в Украине коронавирусом заболели 25 411 человек (11 042 пациента выздоровели, 747 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 174 случая заболевания (111 человек выздоровели, летальных случаев – 5).

В «ЛНР» – 427 случаев заболевания (выздоровели – 338 человек, летальных случаев – 8). В «ДНР» (на 3 июня) – 580 случаев заболевания (выздоровели – 148 человек, летальных случаев – 21).