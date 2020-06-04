Адрес пока не разглашают: В Мирнограде появится приют для жертв домашнего насилия

В Мирнограде (Донецкая обл.) появится приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Адрес будущего приюта пока не разглашают – его нельзя афишировать для безопасности тех, кто там будет находиться. Сейчас в помещении будущего приюта идет ремонт.

«Это учреждение будет рассчитано на 10 стационарных мест, 4 дополнительных и 2 детских кровати для матерей с детьми. Работать приют будет в круглосуточном режиме. В нем будут соблюдены все условия нахождения людей, согласно действующего законодательства. Этот приют будет структурным подразделением Мирноградского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи», – рассказывает директор Мирноградского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Елена Проценко.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству местной власти с Программой развития ООН (ПРООН).

«С 2019 года мы еще коммуницируем с этой организацией и сотрудничаем в направлении социальной сплоченности. В рамках этого направления мы планируем в Мирнограде открыть приют для лиц, пострадавших от домашнего насилия. И, я думаю, уже осенью у нас будет центр, в котором можно будет получить как психологическую, так и социальную, юридическую помощь для лиц этой категории», – говорит городской голова Мирнограда Алексей Брыкалов.

В рамках проекта сотрудничества с международными донорами городская власть выделила помещение для приюта. Строители уже приступили к капитальному ремонту, закончить который необходимо до осени.

Все строительные работы и оснащение помещений будут осуществляться за средства грантодателей. По информации Алексея Брыкалова, общая сумма ремонтных работ составляет около 1,5 млн грн, также планируется приобретение мебели и необходимой оргтехники.

«Наша будет задача, после того, как центр откроется, заполнить его специалистами, которые будут проводить работу и нести расходы по коммунальным платежам», – сообщил мэр Мирнограда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Орбита»