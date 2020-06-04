В ВСУ за сутки зафиксированы 10 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» – 2 военнослужащих и Ивано-Франковская городская больница – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины).

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – отмечают военные медики.

6 человек (Ровенская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Днепропетровская, Львовская – по 1 работнику ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня всего в Вооруженных силах Украины болеет COVID-19 131. В целом за время пандемии в армии выздоровели 128 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 500 человек. У 76 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.