В «ДНР» сообщили, где самая чистая вода

В «ДНР» уровень загрязнения рек за 3 года экологических наблюдений остается неизменным. Об этом сегодня, 4 июня, заявил «председатель госкомэкополитики при главе ДНР» Роман Кишкань, передают местные интернет-ресурсы.

«Что касается рек, здесь закономерность простая: чем ниже по течению, тем выше уровень загрязнения, поскольку растет количество его источников – это и населенные пункты, и шахтные воды, которые особенно многочисленны в северной части республики, и другие факторы. Если говорить о динамике, то за 3 года наших наблюдений значительного ухудшения не наблюдается, оно приблизительно на одном уровне», – уверяет Кишкань.

Он также рассказал и о состоянии водоемов в Донецке в преддверии купального сезона. «За состоянием водоемов Донецка следит служба санэпиднадзора ДНР, определяя, можно в них купаться или нет. Могу сказать, что каждый год возникают проблемы их несоответствия определенным нормам в связи с тем, что у нас слабопроточные, застойные водоемы», – утверждает Кишкань.

Он добавил, что «самая чистая вода – родниковая – находится в особой природоохранной зоне, в балке Скелевой в 20 км от Енакиево, и это подтверждено лабораторными исследованиями».